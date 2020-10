Stig mete à prova a Audi RS6 Avant na pista do Top Gear

By Guilherme André on 21 Outubro, 2020

A Audi RS6 Avant é uma das carrinhas desportivas mais espetaculares da atualidade, disso ninguém tem dúvidas. Até agora, grande parte dos vídeos conhecidos deste modelo remetem para a típica aceleração em linha reta, mas isso mudou. De facto, o Top Gear decidiu pôr à prova a carrinha alemã e, para tal, meteram o Stig ao volante na pista de testes. No vídeo em baixo podemos ver que não tem a mesma dinâmica em curva de, por exemplo, um R8, porém, é bem mais pesada. No vídeo vemos alguma subviragem e sobreviragem, mas não muito incomodativas.

A Audi RS6 Avant está equipada com o motor V8 4.0 litros TFSI biturbo a gasolina, associado a um sistema mild hybrid. Feitas as contas, são 600 cavalos e 799 Nm de binário. Com estes valores é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,6 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 250 km/h. Mas se comprar o pacote Dynamic sobe para 280 km/h ou com o pacote Dynamic Plus aos 305 km/h. A tração é feita às quatro rodas motorizes. Por fim, esta “super carrinha” está disponível em Portugal com preço a começar nos 163 688 euros.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI