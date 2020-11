Subaru apresenta novo BRZ e mostra o que podemos esperar no próximo GR86

By Guilherme André on 18 Novembro, 2020





























Apesar da Subaru ser uma das marcas que não vende carros em Portugal, decidimos dar destaque ao lançamento do BRZ. Isto porque, tal como na geração anterior, este modelo partilha grande parte dos componentes com a Toyota e, por isso, é “irmão” do GT86. Ou seja, este lançamento é um primeiro esboço do que podemos esperar no próximo GT86 que vai assumir o nome GR86 (de Gazoo Racing). Depois desta contextualização, voltamos ao BRZ que mantém grande parte das características que o tornaram conhecido. Focado no prazer de condução, é o único modelo da marca nipónica a disponibilizar tração traseira e mantém viva a “chama” da marca que já teve na gama desportivos míticos como o Impreza. Curiosamente, nas fotos oficiais, o BRZ surge ao lado de um Subaru Impreza 22B de1998, o que deixa a crer que eles olham para este modelo como uma espécie de “sucessor espiritual”.

Comparativamente com a geração anterior, o desportivo recebe linhas exteriores mais modernas. A carroçaria mantém o estilo coupé de três portas e termina numa tampa de bagageira com uma pequena asa traseira incorporada e discreta. Algo que também continua são as duas ponteiras de escape de grandes dimensões.

Ao nível mecânico, debaixo do capot encontramos um motor boxer quatro cilindros, mas desta vez com 2.4 litros de capacidade. Felizmente continua a ser atmosférico e garante mais 11% de potência e 15% de binário para um novo total de 231 cavalos e 249 Nm de binário. Esta solução pode ser associada a uma caixa manual de seis velocidades ou automática. Tudo isto é acompanhado por 1315 kg, um valor superior ao antecessor, mas que mesmo assim deve conferir a agilidade pela qual ficou conhecido. Quanto ao desempenho podemos esperar um desportivo ainda melhor, visto que a Subaru conseguiu aumentar a rigidez estrutural do chassis em 50%. Em suma, a Subaru conseguiu juntar todos os detalhes que os fãs adoravam no veículo e tornaram-nos ainda melhores.

Quanto ao interior, mantém linhas simples, mas com um claro reforço tecnológico. Destaque para o ecrã central de 8 polegadas e a adoção de um painel de instrumentos digital de 7 polegadas. Por fim, este desportivo tem chegada prevista aos mercados no outono de 2021 e deixa boas indicações do que podemos esperar com o “irmão” GR86.

