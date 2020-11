Novo Subaru BRZ, “primo” do Toyota GT86 é revelado a 18 de novembro

By Guilherme André on 5 Novembro, 2020

A Subaru anunciou a apresentação do novo BRZ a 18 de novembro. Este que é o “primo” do Toyota GT86 devido à partilha de grande parte dos componentes, vai funcionar como uma espécie de primeira demonstração do que podemos esperar para a próxima geração do GT86, que vai passar a chamar-se GR86. Infelizmente, se quiser um Subaru BRZ tem de procurar noutros mercados, isto porque é uma das marcas que não vende em Portugal.

Seja como for, o coupé conta com um novo chassis, mas também um aumento de potência. Debaixo do capot os clientes podem contar com o bloco boxer quatro cilindros de 2.4 litros turbo com 256 cavalos. Esta solução é uma estreia no modelo, mas não é nova na casa nipónica, visto que é utilizado no SUV Ascent, mas com ainda mais potência. O Toyota GT86 e o Subaru BRZ da atual geração são conhecidos pelos argumentos que os tornam em carros para quem gosta de conduzir e, por isso, ficamos felizes por o novo BRZ manter uma das principais características: tração traseira. Quanto ao interior podemos esperar uma atualização de visual e, muito provavelmente, de materiais, mas também o aumento do recheio tecnológico. Quanto a visual, se for como na atual geração, o novo GR86 pode vir a ser uma “fotocópia” do BRZ.

Fonte: Subaru

