SUV elétrico da Range Rover está atrasado

By Guilherme André on 18 Setembro, 2020

O Grupo Jaguar Land Rover está a preparar-se para as próximas “aventuras” no mundo dos veículos 100% elétricos. De facto, as marcas britânicas vão avançar para duas novas variantes 100% elétricas que se vão juntar ao já conhecido Jaguar I-Pace. De acordo com a Autocar, do lado da Jaguar é o modelo XJ que vai receber uma variante 100% elétrica, enquanto na Range Rover devemos assistir ao nascimento de um novo modelo. Faria sentido visto que a Jaguar já tem um modelo apenas elétrico e a Range Rover não.

Segundo consta, ambos vão recorrer à nova plataforma MLA, mas nem tudo são boas notícias. Ao que parece, os modelos elétricos tinham apresentação agendada para os meses de agosto e setembro, porém, com a pandemia de coronavírus foram obrigados a adiar os eventos. A mesma publicação dá a entender que vamos ter de esperar pouco tempo, visto que foram reagendadas para os meses de outubro e novembro. Irão estes modelos ajudar o Grupo Jaguar Land Rover a sair da crise em que se encontram? Só o tempo o dirá.

