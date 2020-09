Suzuki Across chega em outubro e já sabemos quanto custa

By Guilherme André on 21 Setembro, 2020

























A Suzuki revelou novas informações sobre o novo Across. O SUV apresenta-se com um visual semelhante ao “primo” Toyota RAV4 e, por isso, tem um visual desportivo e moderno. De série está disponível com jantes de 19 polegadas e pode ser personalizado com seis tons de carroçaria. Destaque para os faróis em LED ou a asa traseira.

No entanto, é debaixo do capot que se encontra o principal ponto forte do Across. A marca nipónica recorre a uma motorização híbrida plug-in composta pelo bloco a combustão de 2.5 litros a gasolina associado a dois propulsores elétricos (um por eixo). No total, o SUV garante uma potência combinada de 306 cavalos, valor esse que é distribuída pelas quatro rodas motorizes através do sistema de tração 4WD E-Four. Assim, o SUV consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6 segundos e atingir uma velocidade máxima de 180 km/h. Sendo um híbrido plug-in está equipado com a bateria de iões de lítio com 18,1 kWh que, em modo 100% elétrico, chega aos 75 km de autonomia com um único carregamento.

No interior, o visual é, igualmente, semelhante ao RAV4, com destaque para várias soluções tecnológicas. De facto, podemos encontrar volante aquecido, mas também ecrã central de 9 polegadas onde são transmitidas as informações do sistema de infotainment com ligação Apple CarPlay e Android Auto. O conforto é garantido por materiais de boa qualidade, enquanto os clientes podem esperar um habitáculo espaçoso com 490 litros de volumetria de bagageira. Por fim, de referir que o novo Suzuki Across 2.5L PHEV, com o nível de equipamento GLX AWD, tem uma campanha de lançamento com o preço a começar nos 56 822€. A comercialização começa no mês de outubro.

