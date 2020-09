Suzuki Jimny vai regressar à Europa num novo formato

By Guilherme André on 8 Setembro, 2020

Se bem se lembra, o Suzuki Jimny foi um dos veículos que teve de ser repensado para poder respeitar os limites de emissões CO2. Isto levou ao abandono do mercado europeu em 2020, porém, a reintrodução parece estar para breve.

Ao que parece vai voltar como comercial ligeiro de dois lugares e, assim, evita a penalização por excesso de emissões CO2. Ou seja, de um modo geral, a principal diferença é a remoção dos bancos traseiros. Se por um lado vai perder dois lugares, por outro ganha em espaço de carga que chega agora aos 863 litros.

Relativamente à motorização ainda nada se sabe, porém, deve manter as capacidades todo-o-terreno que, diga-se, foram bastante elogiadas. Antes da paragem estava equipado com bloco 1.5 litros com 102 cavalos e 130 Nm de binário. Fica a dúvida se vão manter este bloco, ou se vão optar pelo sistema mild hybrid, associado ao motor 1.4 Boosterjet, utilizado no Swift Sport ou Vitara.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI