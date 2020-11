Tanner Foust testa os limites do novo Volkswagen ID.4 em circuito

By Guilherme André on 20 Novembro, 2020

Quando se fala em testes a veículos elétricos, grande parte deles são a ritmo moderado para tentar perceber se o valor de autonomia anunciado é aproximado do consumo real. No entanto, nem toda a gente tem de fazer esse tipo de ensaios, como mostrou a Volkswagen com o novo ID.4. O mais recente SUV da marca alemã foi até ao circuito de Willow Springs, Estados Unidos da América, e foi testado nos limites pelo piloto Tanner Foust. Tal como podemos ver no vídeo em baixo, o ID.4 mostra que é possível deixar a traseira desligar em curva com relativa facilidade graças à tração traseira e controlo de tração desligado.

Quanto a Tanner Foust, este mostrou-se impressionado com as capacidades e comentou que a dianteira muda de direção com facilidade. Para além disso, acrescentou que a experiência foi divertida e o fez lembrar dos Volkswagen do passado.

