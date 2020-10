Tem a certeza que sabe circular numa rotunda? A GNR ajuda a esclarecer

By Guilherme André on 12 Outubro, 2020

Sabe como deve circular numa rotunda? É uma daquelas questões que para muitos é simples, mas para outros pode ser uma grande dificuldade. De modo a ajudar a esclarecer todas as dúvidas, a Guarda Nacional Republicana (GNR) publicou um vídeo na rede social oficial que pretende ajudar os condutores a circular na rotunda da melhor maneira possível.

Sabe qual é o primeiro passo? “Entrar na rotunda após ceder a passagem aos veículos que nela circula, qualquer que seja a via por onde o façam”, começa por explicar a GNR. De seguida passam para a parte complicada de sair da rotunda. “Se pretende sair da rotunda na primeira via de saída, deve ocupar a via da direita”, afirma a GNR. “Se pretender sair da rotunda por qualquer das outras vias de saída, só deve ocupar a via de trânsito mais à direita após passar a via de saída imediatamente anterior àquela por onde pretende sair, aproximando-se progressivamente desta e mudando de via depois de tomadas as devidas precauções”, acrescentam.

Por fim, caso esteja ao volante de veículo com tração animal, velocípedes ou automóveis pesados, deve “ocupar a via de trânsito mais à direita, sem prejuízo do dever de facultar a saída aos condutores”. Será que tirou todas as dúvidas? O vídeo em baixo pode ajudar.

https://www.facebook.com/watch/?v=919531635241139

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI