Tem aí 50 mil euros que não lhe fazem falta? Compre este Brabus Ultimate E!

By José Manuel Costa on 23 Abril, 2020















Sim, é um Smart elétrico e depois? É um Brabus e tem muita coisa associada. Por isso se chama Brabus Ultimate E.

Aproveitando o renovado Smart EQ Fortwo Cabrio, a Brabus – espécie de marca oficial de tuning para a Smart – a Brabus renovaou o seu Ultimate. Assim, o SMart recebe jantes de 18 polegadas (com pneus 205/30 à frente e 235/30), um kit de carroçaria que alarga o carro e oferece-lhe um falso difusor traseiro, além de saias e uma frebte mais agressiva. No interior, bancos em couro exclusivos da Brabus.

O motor elétrico para para 91 CV e o binário para 180 Nm, chegando dos 0-100 km/h em 10,9 segundos no modo Sport+. Já a velocidade máxima de 130 km/h. O carro tem quatro modos de condução; Level 1, Eco, Sport e Sport+. A autonomia é de apenas 125 km. O preço são uns simpáticos 49.449 euros, na Alemanha e sem IVA! A Brabus sºo vai fazer 50 carros. É melhor correr para agarrar um… ou não!

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI