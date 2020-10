Tempo de viagem casa-trabalho em Portugal é inferior à média europeia

By Guilherme André on 21 Outubro, 2020

Segundo o estudo da Eurostat, Portugal está entre os países onde se demora menos tempo na deslocação diária casa-trabalho. De facto, os trabalhadores portugueses gastaram em média 21 minutos por dia a realizar o trajeto em 2019, um dos melhores valores a nível europeu. De facto, cerca de 61,3% dos trabalhadores demora menos de 30 minutos nas viagens casa-trabalho. A restante percentagem está dividida por 26,3% entre 30 a 59 minutos, enquanto 8,1% demora mais de uma hora nas deslocações.

Se por um lado Portugal é dos países em que se demora mais tempo, a par da Itália, Grécia e Chipre, por outro existem países onde as viagens são mais duradouras. Falamos de Letónia, Hungria e Luxemburgo onde o tempo de deslocação é superior a meia hora. Contudo, estes dados são referentes a 2019 e, por isso, será interessante verificar todas as mudanças que vão ocorrer em 2020. Isto porque a pandemia de coronavírus mandou grande parte dos trabalhadores para regime de teletrabalho, um dado que vai alterar de forma radical estes números da Eurostat.

Fonte: Eurostat

