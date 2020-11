Tentativa de carjacking em plena A1 coloca passageiros em pânico

By João Isaac on 20 Novembro, 2020

Os ocupantes de uma viatura que circulava durante a madrugada na A1 foi surpreendido por uma segunda viatura que os quis forçar a parar. Um dos passageiros do segundo carro apontou-lhes inclusivamente uma caçadeira.

Depois de abrandarem, as vítimas desta tentativa de carjacking conseguiram iludir os bandidos e escapar acelerando a fundo. Mais à frente, improvisaram uma saída da autoestrada, sinalizando devidamente a sua manobra forçada pelo pânico.

A situação decorreu pelas 5 horas da manhã do passado dia 13 de novembro junto ao nó de Avintes em Vila Nova de Gaia. A PSP está já a investigar o caso depois dos três amigos, que iam a caminho do trabalho, terem apresentado queixa.

