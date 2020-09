Tesla Model S Plaid ultrapassa os 1000 cavalos!

By Guilherme André on 23 Setembro, 2020

A Tesla já tinha anunciado que iria lançar uma versão “extrema” denominada Plaid. Como o prometido é devido, Elon Musk apresentou durante o “Dia da Bateria” esta nova variante que surpreende pelos valores de potência. O “Super” Tesla Model S Plaid está equipado com três motores elétricos – um no eixo dianteiro e dois no traseiro – todos eles com 670 cavalos de potência. Feitas as contas dá um total de 1100 cv, o que permite acelerar dos 0 aos 97 km/h em menos de dois segundos e atingir uma velocidade máxima de 322 km/h. Se o Model S já era conhecido com o “rei” das drag race, reforça agora o estatuto.

No entanto, as melhorias não são apenas de potência. A bateria de 130 kWh, mais 30% de capacidade face ao atual S, garante um total de 838 km de autonomia, ou seja, volta a recuperar o título de elétrico com maior autonomia que tinha perdido para o Lucid Air com 810 km. Se está interessado, este Super Model S já iniciou o período de encomendas em Portugal, com o preço a começar nos 140 990€.

