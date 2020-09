Tesla Model Y mostra que sabe andar fora de estrada

By Guilherme André on 21 Setembro, 2020

O Tesla Model Y é a investida da marca norte-americana no segmento de SUV médios. Com autonomia muito boa e recheado de tecnologia, sabemos que é um modelo válido para estrada. Mas e fora de estrada? Brian Jenkins, dono de um Model Y decidiu criar um projeto diferente do habitual. Jenkins decidiu elevar a altura ao solo em cinco centímetros e instalou pneus cardados da Toyo.

Mais do que um visual radical, Brian quis saber se o Model Y é realmente um carro com capacidades para todo-o-terreno. Mais do que um mero passeio longe do alcatrão, ele decidiu realizar um teste agressivo. No final, o SUV elétrico acabou com algumas mazelas, mas nada que não possa ser reparado. No vídeo em baixo percebemos que o Tesla Model Y, com as alterações certas, também pode ser divertido fora de estrada.





Foto: InsideEV

