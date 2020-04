Tesla mostra o ventilador médico que fez com peças do Model 3

By José Manuel Costa on 7 Abril, 2020

O protótipo do ventilador médico que a Tesla estava a produzir está pronto e a casa americana fez questão de o mostrar.

Tal como outros construtores automóveis daquele lado e deste lado do lago, a Tesla quis contribuir com a sua capacidade para fazer um ventilador com peças do Model 3, deixando claro que a Tesla “pode ajudar a nossa industria médica aumentando o seu fornecimento.”

No vídeo que apresentamos, Elon Musk fez uma breve aparição antes de passar a palavra ao diretor de engenharia da Tesla, Joe Mardall, que nos revela como é o ventilador e destaca as peças utilizadas. Várias delas, como referimos, são oriundas do Model 3. Não há prazo para o colocar em produção, mas Elon Musk quer contrui-lo assim que seja humanamente possível.

