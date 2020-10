Tesla vai aumentar potência dos superchargers

By Guilherme André on 27 Outubro, 2020

A Tesla revelou vendas recorde no terceiro trimestre de 2020, contudo, não é a única novidade para os próximos tempos. De facto, no meio de tantos números positivos, a marca norte-americana revelou que os superchargers, carregadores específicos dos modelos da marca, vão ganhar potência. Isto porque, as novas baterias 4680 recorrem a um maior número de células e, por isso, suportam potências superiores face as anteriores sem que exista um sobreaquecimento da mesma. Assim, estes superchargers vão chegar aos 350 kW, o que permite recarregar ainda mais depressa.

Neste momento a Tesla encontra-se a evoluir dos V2 (150 kW) para os V3 (250 kW), mas esta notícias pode indicar que já estão a pensar nos possíveis V4, talvez mantenham a nomenclatura. Tanto o camião elétrico Semi como a Cybertruck devem recorrer a esta nova bateria. Por fim, de referir que a Tesla já conta com mais de 22 mil estações de carregamento e, só no terceiro trimestre de 2020, inauguraram mais 146 estações e 1337 postos de carga.

