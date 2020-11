Teste os seus conhecimentos sobre a atual gama da Skoda

By João Isaac on 10 Novembro, 2020

A Skoda possui atualmente uma gama muito completa de modelos. Do utilitário Fabia ao executivo Superb, passando também pela mais recente geração do familiar Octavia. Versões station wagon e uma extensa família de carroçarias SUV, com representação em quase todos os segmentos, fazem também parte da sua oferta. Não esquecendo o elétrico Enyaq iV e o versátil Scala.

Ainda que todos assumam a linguagem de design mais atual da marca checa e sejam facilmente identificáveis como produtos da marca de Mladá Boleslav, no escuro, apenas com as luzes diurnas ligadas, poderá não ser tão fácil distinguir os modelos entre si. É esse o teste que a Skoda propõe.

Para o fazer, basta clicar aqui e pôr à prova os seus conhecimentos. Admitimos que é mais difícil do que à partida parece, por isso não estranhe se falhar algum, por muito atento e informado que esteja. Não há prémio no fim, mas se acertar em todos os modelos, não só prova que é um verdadeiro aficionado dos automóveis, e em especial da Skoda, como poderá impressionar os seus amigos no café, agora, à distância.

