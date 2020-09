Testes Euro NCAP dão pontuação máxima a três modelos

By Guilherme André on 16 Setembro, 2020

Para quem não sabe, os testes Euro NCAP têm como objetivo testar a segurança dos novos modelos. Porém, aproveitaram a pandemia para realizar alterações aos mesmos e decidiram criar um novo teste de colisão frontal, substituindo o utilizado desde 1997. O primeiro modelo a ser utilizado neste novo teste foi o Toyota Yaris que surpreendeu pela positiva. O pequeno citadino recebeu a pontuação máxima e merece destaque em vários pontos.

Começam por destacar o facto de ser o primeiro a apresentar uma contra-medida para lesões em impactos no lado oposto. Para além disso, a Euro NCAP refere que graças às pequenas dimensões e à secção dianteira consegue ser um dos modelos menos agressivos no que diz respeito a colisões. A entidade referiu ainda a utilização de dois airbags centrais acionados em impactos laterais.

“Queremos dar os parabéns à Toyota pela pontuação máxima com o Yaris. Este tem sido um ano difícil e estou grato aos funcionários do Euro NCAP que trabalharam arduamente para fornecer segurança e ao mesmo tempo permanecer seguros”, comentou o Secretário-Geral do Euro NCAP, Michiel van Ratingen. Por fim, o Audi e-tron Sportback e Renault Clio Hybrid também atingiram a pontuação máxima nesta nova “onda” de testes.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI