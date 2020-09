Teve um acidente e não tem declaração amigável? Há uma app para isso

By Guilherme André on 14 Setembro, 2020

Se já teve um acidente, sabe que é necessário preencher a declaração amigável. No entanto, por vezes pode acontecer não ter nenhuma consigo e, por isso, atrasa todo o processo. Mas será que o papel é a única solução? A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), criou uma aplicação para smartphones, computadores ou tablets que é, de um modo geral, uma declaração amigável online. A denominada e-SEGURNET, lançada em 2016, pode ser utilizada como substituta da versão em papel.

Para além de ser mais fácil comunicar um sinistro à seguradora, permite ainda manter os dados do veículo e do condutor sempre acessíveis. Para além disso, com recurso à geolocalização e possibilidade de descarregar fotos torna-se mais fácil explicar onde e o que aconteceu. Ainda assim, de referir que sempre que haja feridos no acidente é necessário chamar as autoridades para averiguar o caso, contudo, isso não invalida a utilização da aplicação. Veja como funciona.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI