The Grand Tour: temos trailer, finalmente!

By João Isaac on 18 Novembro, 2020

Foi finalmente revelado o trailer do muito aguardado primeiro episódio da nova temporada do The Grand Tour, o sucesso da Amazon Prime que junta James May, Jeremy Clarkson e Richard Hammond, o antigo trio do Top Gear.

Passou-se um ano desde o último episódio e os fãs não estavam a aguentar a longa espera. Neste primeiro episódio, os britânicos lançam-se numa aventura em Madagáscar e desta vez de automóvel e não de barco, como na última aventura que os levou ao Vietname.

Desta vez, Hammond conduz um Focus RS, May está a bordo de um Caterham e Clarkson opta por um Bentley. Nunca mais é dia 18 de dezembro. Até lá, teremos de nos contentar com o trailer.

