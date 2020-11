Tiff Needell comparou Ferrari F40 e McLaren P1 num duelo clássico contra moderno

By Guilherme André on 6 Novembro, 2020

O Ferrari F40 é, sem dúvida, um dos melhores supercarros de sempre. Produzido entre 1988 e 1996, foi criado para celebrar o 40º aniversário da marca italiana e foi o último modelo de produção aprovado por Enzo Ferrari. Hoje é um clássico raro e extremamente caro. Contudo, Tiff Needell, ex-apresentador de Top Gear ou Fifth Gear, e atual apresentador de LoveCars, decidiu juntar o F40 a um dos melhores supercarros da atualidade, o McLaren P1. Ambos têm um pouco mais de duas décadas de diferença e, escusado será dizer, que a indústria automóvel evoluiu bastante entre estes dois períodos. Mas são realidades assim tão distantes? O vídeo mostra que sim e, mesmo com toda a graciosidade da mítica carroçaria, o F40 não tem argumentos para o McLaren P1.

De recordar que o Ferrari F40 está equipado com um motor V8 biturbo de 3.0 litros com 478 cavalos, associado a uma transmissão manual. A título de curiosidade, foi o primeiro modelo a ultrapassar a barreira dos 400 cavalos, algo que é cada vez mais banal nos desportivos atuais. O supercarro italiano chegava aos 324 km/h.

Do outro lado, encontramos o “todo poderoso” McLaren P1. O supercarro britânico está equipado com um motor V8 híbrido que chega aos 916 cavalos e 1000 Nm de binário, praticamente o dobro da potência do F40. O desfecho é óbvio, mas até Needell sente “pena” do F40.

Fonte: LoveCars

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI