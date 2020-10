Tom Cruise aparece a conduzir BMW M5 sem portas em Missão Impossível 7

By Guilherme André on 15 Outubro, 2020

Filmes de ação como Velocidade Furiosa, 007 ou Missão Impossível costumam ter perseguições cheias de tiros e adrenalina. Ao que parece o Missão Impossível 7 não vai ser exceção, principalmente depois de Tom Cruise ter sido apanhado durante as gravações a guiar um BMW M5… sem portas. De referir que as cenas foram filmadas em Roma e os relatos de quem estava no local indicam que se trata de uma perseguição com a polícia. Contudo, não é percetível se é Tom Cruise a fazer as partes mais dinâmicas ou se é um duplo.

No entanto, há outro dado curioso neste pequeno vídeo das filmagens do Missão Impossível 7. De facto, conseguimos ver dois carros de apoio com todos os equipamentos de filmagem e não são uns “carritos” quaisquer. Logo no início conseguimos ver um Nissan GT-R com a grua e a câmara e, momentos depois, surge um Porsche Cayenne com equipamento semelhante. De referir que o filme Missão Impossível 7 tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2021 depois de ter sido adiado.

