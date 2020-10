Top Gear estreou e já só queremos que venha o próximo episódio

By João Isaac on 6 Outubro, 2020

O programa Top Gear estreou no fim de semana passado, agora no canal principal da BBC, e a temporada arrancou em grande, sendo a grande surpresa o novo “estúdio”, agora em pista e não no habitual hangar, para que o público que acompanha as gravações dos episódios possa estar presente e, ao mesmo tempo, respeitar o distanciamento social que se exige. Para além de um grande número de pessoas, a plateia inclui também os seus automóveis.

Sem querermos estragar-lhe a surpresa, podemos adiantar que o grande destaque deste episódio de abertura é, sem dúvida, o teste de Chris Harris ao fabuloso Ferrari SF90 Stradale, ensaio que decorre em circuito e que fez e fará, certamente, as delícias dos fãs da marca de Maranello. O SF90 tem igualmente direito à volta habitual com o Stig ao volante.

Para os fãs dos momentos mais descontraídos do trio Harris, McGuinness e Flintoff há igualmente boas novidades. A aventura deste primeiro episódio é passar 24 horas seguidas em automóveis executivos, sendo que pelo meio surgem diversos desafios e o entretenimento habitual. A não perder!

