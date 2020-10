Top Gear regressa em breve e isto é o que vai poder ver

By João Isaac on 2 Outubro, 2020

Para muitos fãs do Top Gear, nunca ninguém vai estar à altura do trio que elevou o programa britânico ao nível de culto, Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Ainda assim, depois uma fase mais conturbada, de experiências com vários apresentadores e diversos formatos e tipos de conteúdo, o sucesso da BBC parece ter finalmente encontrado um novo conjunto de três apresentadores que estão a fazer as delícias dos milhões de fãs por todo o mundo espalhados.

Chris Harris, Paddy McGuinness e Freddie Flintoff estão assim de regresso para a temporada 29 do Top Gear e pelas imagens reveladas, vão ser muitos os momentos de entretenimento e adrenalina para todos nós, fãs de automóveis. Os sempre engraçados desafios com carros usados, passando pelos habituais ensaios a super desportivos, e ainda por momentos mais “dolorosos”, como algumas aventuras e exageros com exóticos de valor inestivável.

Foto: Top Gear/BBC

