Toto Wolff junta-se a Lawrence Stroll e compra capital da Aston Martin

By José Manuel Costa on 20 Abril, 2020

O líder da equipa Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, comprou capital da Aston Martin.

No meio da fumaça dos rumores que estaria perto de deixar a Mercedes F1, o austríaco comprou 5% do capital da Aston Martin (o que representa 0,95% de votos na assembleia de acionistas). Contas feitas, comprou 14,5 milhões de ações, num valor de 9,1 milhões de euros. Mais dinheiro para o bolso da Aston Martin, que viu Lawrence Stroll mais o seu consórcio de investidores, desembolsar 606 milhões de euros.

Recordamos que Lawrence Stroll é o dono da Racing Point F1, que vai passar a chamar-se Aston Martin em 2021. A equipa utiliza motores Mercedes, tem estatuto de equipa B da formação liderada por Toto Wolff e até recebeu os planos do carro do ano passado, tendo feito uma réplica cor de rosa do W09.

Enquanto tudo isto se passa nos bastidores com dinheiro a mudar de mãos com uma facilidade que nem o Covid-19 impede, a Aston Martin continua a preparar tudo para o lançamento do DBX, o primeiro SUV da marca e que pode ser a tábua de salvação da marca britânica.

