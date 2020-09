Touring Superleggera Aero 3, o Ferrari F12 inspirado no passado

By Guilherme André on 21 Setembro, 2020





























Por si só, o Ferrari F12 Berlinetta já é um supercarro muito desejado. No entanto, a Touring Superleggera, preparadora italiana, viu neste modelo uma base para a criar uma modificação inspirada no passado: o Touring Superleggera Aero 3. Basicamente, este Aero 3 é um F12 Berlinetta com um visual influenciado pelos carros de competição dos anos 30.

Com painéis e fibra de carbono, a empresa conseguiu reduzir o peso em 150 kg face ao F12 base. O principal destaque do exterior é a inclusão de uma asa traseira central de grandes dimensões que pretende mostrar o espirito competitivo do passado, porém, é apenas um elemento estético visto que não oferece qualquer melhoria ao nível aerodinâmico. A dianteira também foi completamente alterada com uma grelha única e entradas de ar proeminentes. Já nas laterais surgem duas condutas de ar nas cavas de rodas dianteiras. No que diz respeito a motor, não foi feita nenhuma alteração, ou seja, está equipado com o bloco V12 de 6.3 litros com 740 cavalos.

A primeira unidade produzida (da foto), utiliza o número 19 como referência ao Alfa Romeo 8C 2900 B LM Coupé Berlinetta Aerodinamica que competiu nas 24 Horas de Le Mans de 1938. Quando ao preço ainda nada foi revelado, mas a preparadora explica que “cada carro pode ser personalizado de acordo com as preferências do dono” e, por isso, não há um preço fixo. Por fim, já foram vendidas 3 unidades das 15 que vão ser convertidas.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI