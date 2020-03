Toyota fecha cinco fábricas no Japão devido à quebra global de vendas

By José Manuel Costa on 24 Março, 2020

A marca japonesa está a ajustar a produção ao nível de procura mundial que deu um verdadeiro trambolhão.

Para já são cinco as fábricas que vão parar a produção no dia 3 de abril, retirando 36 mil unidades das previsões de produção já feitas, o que dá a noção clara do problema que a indústria está a encarar em todo o mundo.

As fábricas a fechar serão as de Takaoka, Tsutsumi, Tahara e Kyushu, mais a unidade de Hamura operada pela Hino. Toda a gama Toyota será afetada por este reajuste.

