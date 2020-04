Toyota quer acabar com a produção do motor V8 nos próximos 3 anos

By José Manuel Costa on 24 Abril, 2020

Como tem sucedido um pouco por todo o lado, os grandes e nobres V8 estão a entrar numa espécie de holocausto, imolado na fogueira das alterações climáticas. O bloco da Toyota está a caminho de desaparecer.

Segundo alguns órgãos de comunicação social, citando fontes internas da Toyota, a casa japonesa que deixar de fabricar de forma massiva o seu motor V8 durante os próximos 36 meses. A prova disso é que a fábrica de Huntsville, Alabama, Estados Unidos da América, reuniu peças suficientes para fazer 30 mil unidades do motor para usar na Tundra e no Sequoia, e assim que estiverem todos produzidos, passará a produzir um V6.

No Japão, a Toyota também fabrica um V8, mas o caminho a seguir será o mesmo, ou seja, passará a fazer blocos V6. Porém, há esperança que a Toyota não liquide em absoluto o motor V8, pois a Lexus confirmou que tem um novo bloco V8 duplo turbo para usar na competição, mas este foi feito para usar em carros de estrada. Ou seja, o próximo LCF poderá ser beneficiado com aquele V8. Esperemos para perceber o que a Toyota fez para que o V8 não venha estragar a média de emissões de CO2.

