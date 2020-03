Toyota recolhe 3,2 milhões de veículos em todo o mundo por bomba de combustível defeituosa

By José Manuel Costa on 9 Março, 2020

Já estava prevista a recolha de alguns milhões de veículos no EUA e em todo o mundo, mas a Toyota adicionou mais 1.2 milhões de unidades a essa recolha, elevando o número para 3.2 milhões de veículos em todo o mundo.

Anunciado em janeiro, a primeira ação de recolha incidia sobre 696 mil veículos nos EUA, atingindo modelos da Toyota e da Lexus, devido a um defeito na bomba de combustível que a poderia fazer parar e imobilizar o veículo. Não detalhando a razão pela qual a bomba para, a Toyota referiu que o motor pode engasgar, parar e não deverá conseguir voltar a trabalhar. Se o motor parar a elevada velocidade pode gerar um acidente. Os clientes seriam avisados em maio para marcar a visita ao concessionário para trocar a peça em causa.

A verdade é que a peça defeituosa parece estar em mais veículos e a Toyota adicionou mais 1.2 milhões de veículos aos 696 mil, elevando o número para 1.8 milhões nos EUA , tornando o total em todo o mundo em 3,2 milhões de unidades em todo o mundo.

