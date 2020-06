Toyota revela que possui mais de 260 milhões de euros do capital da Uber

By José Manuel Costa on 25 Junho, 2020

São, mais precisamente, 292,46 milhões de dólares (260 milhões de euros) que se traduzem em 10,25 milhões de ações da Uber Technologies, a empresa norte americana de partilha de veículos e serviços de transporte pessoal.

Quer isto dizer que a Toyota tem 0,6% do capital da Uber, isto depois da empresa ter desvalorizado em bolsa, caindo de 41 para 27,83 dólares. Bem abaixo dos 45 dólares que valia cada ação quando a Uber entrou em bolsa em maio de 2019.

Acaba por não ser uma surpresa, pois o interesse da Toyota é latente há muito tempo e em agosto de 2018, investiu 500 milhões de dólares na Uber para desenvolvimento conjunto de veículos autónomos. O plano dizia que a Uber iria integrar a tecnologia de assistência ao condutor Guardian da Toyota. E investiu uma soma não revelada na Uber para ser parceira desta num programa de aluguer de carros

Por seu turno, a Uber tinha estado a testar e desenvolver de forma afincada a sua tecnologia de mobilidade autónoma, até ao acidente grave que aconteceu no Arizona em março de 2018. Regressou aos testes nove meses depois, mas de uma forma muito condicionada.

