Toyota Supra “mais rápido da Europa” despista-se em drag race

By Guilherme André on 3 Novembro, 2020

Quando se trata de “tunning”, o Toyota Supra A80 é um dos modelos mais procurados. Principalmente pelo potencial do motor 2JZ, um motor seis cilindros que chega aos 327 cavalos de série. Porém, hoje falamos de um Supra que levou este motor literalmente ao extremo. De facto, a TurboZentrum, preparadora especializada em modificações, criou aquele que é considerado o “Supra mais veloz da Europa”. Para tal, conseguiram retirar 1500 cavalos de potência do desportivo nipónico.

Escusado será dizer que, com estes valores de potência, não está homologado para estrada e, por isso, o vídeo em baixo mostra o “Super-Supra” numa espécie de concentração de drag race que se realiza na Alemanha. Infelizmente, o Supra da TurboZentrum não teve um final feliz. Isto porque, com 1500 cavalos e condições do asfalto alto precárias, o condutor não conseguiu controlar o veículo a mais de 200 km/h e acabou num “carrossel” de embates entre rails.

Fonte: TurboZentrum

