Trabalhos de repavimentação condicionam Ponte 25 de Abril até 9 de outubro

By Guilherme André on 1 Outubro, 2020

Passa na Ponte 25 de Abril com frequência? Então esta notícia é para si. A Lusoponte anunciou que serão realizados trabalhos de repavimentação. De acordo com a empresa, estes trabalhos vão ser realizados entre 1 e 9 de outubro e vão condicionar o trânsito. A intervenção vai ocorrer todos os dias entre as 22h e as 6h da manhã e, de referir, que hoje (1 de outubro) está previsto o corte total do ramo Lisboa-Caparica na ligação da A2 ao IC20.

Contudo, a empresa frisa que “a circulação rodoviária estará sempre assegurada e as devidas alternativas devidamente assinaladas”, pode ler-se em comunicado. Estas obras juntam-se assim às que se encontram a decorrer na Segunda Circular em Lisboa.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI