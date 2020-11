Um dos Ford Mustang “Eleanor” utilizados no filme 60 Segundos está à venda

By Guilherme André on 17 Novembro, 2020





Por si só, os Ford Mustang clássicos já são verdadeiras relíquias adoradas pelos fãs da marca, mas quando a isso introduzimos um pouco de história e popularidade, a procura é ainda maior. Hoje trazemos o Ford Mustang que ganhou a alcunha “Eleanor” após participar o remake de “60 Segundos” (Gone in 60 seconds, em inglês), um filme protagonizado por Nicolas Cage e Angelina Jolie. Ao contrário de outras unidades que têm surgido, esta não é uma réplica, é mesmo uma das unidades que sobreviveu às filmagens, o que o torna ainda mais apelativo.

Construído pela Cinema Vehicle Services, também passou pelas mãos do conceituado Chip Foose, especialista em transformações que até já teve um programa específico na Discovery Channel. Com base num Ford Mustang Shelby GT500, o “Eleanor” está revestido por uma cor cinzenta com as míticas riscas pretas, mas um dos detalhes que mais marca os fãs do filme é o botão na caixa de velocidades que diz “Go-Baby-Go”. Tudo isto é acompanhado pelo motor V8 de 5.8 litros, preparado pela Ford Racing, que debita 400 cavalos.

Se ficou interessado, saiba que esta unidade está à venda na Alemanha através do concessionário Chrome Cars. De referir que o carro está certificado com todos os documentos que comprovam que participou no filme. Para já não há um preço definido, mas é esperado que chegue muito perto de um milhão de euros, principalmente quando vemos os valores incríveis a que chegam as réplicas deste veículo.

Fonte: Chrome Cars

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI