Um Mercedes A45S AMG mais rápido que um Lamborghini Murcielago?!

By José Manuel Costa on 23 Março, 2020

O A45S AMG é um carro que impressiona pelas suas capacidades, mas mais rápido que o Lamborghini Murcielago? Será?!

A revista Sport Auto alemã levou um destes Mercedes AMG, utilizando pneus Pirelli P Zero Trofeo R, ao Nordschleif e conseguiu uma volta ao “Inferno Verde” em 7m48,8s. Contas feitas, foi 1,2 segundos mais rápido que um Lamborghini Murcielago! Mais, o tempo registado por Christian Gebhardt, colocou o Mercedes A45S AMG do Porsche 911 Carrera S, BMW M3 CSL E46 e Aston Martin Vantage GT8, todos com temoos em redor dos 7m50s!

O A45S AMG ficou a 8 décimos do BMW M3 GTS e do Audi TT RS e qualquer coisa como 2 segundos do Porsche 718 CaymanS, Porsche 911 GTS RS (996) e Ferrari 599 GTB. Ficou na frente de Mercedes SLS AMG Electric Drive, Mercedes SL 65 Black Series, Jaguar XKR-S e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde, bem como a primeira geração do Ford GT, Lamborghini Gallardo LP560-4 e o BMW M5 E60, o que tinha um motor V10. Veja o vídeo e veja como este Mercedes A45S AMG com 421 CV e 500 Nm de binário fez este tempo fantástico no Nurburgring.

