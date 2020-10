Veículos Tesla ganham autonomia com nova atualização de software

By Guilherme André on 19 Outubro, 2020

A Tesla é conhecida pelos veículos elétricos, mas também por ser uma das marcas mais “high-tech” da atualidade. As conhecidas atualizações de software têm trazido várias novidades aos modelos já na estrada e, ao que parece, a mais recente adicionou autonomia. Apesar de não existir um comunicado oficial, há vários relatos de utilizadores que deram conta de um aumento de autonomia nos veículos com a mais recente atualização.

Não deixa de ser curioso que esta notícia surja uma semana após a Tesla realizar algumas alterações no site oficial da marca. De facto, observámos que os carros novos vão ter entre 30 e 60 quilómetros a mais, valores esses que variam consoante a versão ou modelo. Porém, parece que este aumento de autonomia também vai chegar aos modelos que já se encontram na estrada. Mais uma vez a Tesla mostra que é simples melhorar pequenos detalhes nos veículos. Basta um software bem construído, atualizações “over the air” e, em questão de minutos, ter um aumento de autonomia.

