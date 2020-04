Veja o vídeo de um Porsche 911 Turbo S a fazer o 0-100 km/h em 1,87 segundos!

By José Manuel Costa on 30 Abril, 2020

Aconteceu no Bahrain e o 911 Turbo S utilizado estava modificado pela EKanoo Racing, mas a verdade é que são 1,87 segundos.

Com o seu motor térmico sobrealimentado, o 911 Turbo S veio dizer que os valores de aceleração 0-100 km/h dos modelos elétricos como o Tesla e os supercarros como o Pininfarina Battista ou o Rimac, são perfeitamente igualados pelo bom e velho motor de combustão interna.

No exercício de aceleração, o Porsche 911 Turbo S chegou aos 100 km/h (vá lá… 96 km/h) em 1,87 segundos chegando aos 209 km/h em 5,31 segundos. O 0-400 metros é cumprido em 8,443 segundos com velocidade terminal de 273 km/h.

O 911 utilizado, conhecido como ES1XXX, é um produto da EKanoo Racing e tem 1100 CV e 1393 Nm de binário, sendo um carro já conhecido nestas corridas de dragsters no Bahrain.

