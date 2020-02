Veja um Koenigsegg CCX no dinamómetro a mostrar capacidades

By José Manuel Costa on 21 Fevereiro, 2020

Sim, o CCX foi o primeiro carro produzido pela Koenigsegg. Sim, é verdade que a casa sueca já fez carros mais impressionantes. Porém, este não deixa créditos por mãos alheias.

Foram produzidos apenas 29 exemplares do CCX, tendo como base o motor V8 duplo turbo com 4,7 litros com 806 CV e 920 Nm, com gasolina de 91 octanas. O que um proprietário americano – dono da Royalty Exotic Cars, uma empresa de aluguer de carro exóticos e caros – quis fazer ao colocar o carro num dinamómetro, foi confirmar as cifras da Koenigsegg. E a verdade é que o carro não passou dos 653 CV, impressionante, claro, mas 24% menos do que foi anunciado pela Koenigsegg. Quanto a performances, um carro com apenas 1456 quilos e com tração traseira e uma caixa manual, diz a Koenigsegg que chega aos 395 km/h. Se calhar… não.

