Veloz como um Dodge Viper e gastar, apenas, 2,35 l/100 km?!

By José Manuel Costa on 8 Julho, 2020

Casey Putsch é um americano que se auto-intitula “renascentista dos tempos modernos” (seja lá o que for isso) e está, sempre, envolvido em projetos esquisitos na Genius Garage. Este é o mais recente.

Chama-se Omega Car Experimental Concept, é um protótipo totalmente reciclável, altamente eficiente, construído de raiz e que, alegadamente, tem um consumo de 2,35 l/100 km. Nada de muito surpreendente até aqui, porque o que não faltam é protótipos a consumir tanto ou menos que o Omega e até um bom híbrido Plug In faz melhor.

A diferença é que o Omega Car está pensado para ser tão ou mais rápido que um Dodge Viper. Casey Putsch acredita que o seu protótipo consiga ser mais rápido que um Viper GTS de 1997 e chegado dos 0-100 km/h em menos de 4 segundos.

Aceitam-se apostas sobre este assunto… Quanto ao resto do projeto, dizer que o carro é construído à mão, com materiais sustentáveis e recicláveis. Resta dizer que o Omega Car Experimental Concept está equipado com um motor 2.0 TDI da Volkswagen, é capaz de fazer “burnouts” e que quando estiver pronto, vai andar em “tournée” pelos Estados Unidos da América. Vejam os vídeos e estabeleçam de 0 a 10 o grau de maluquice destes rapazes…

