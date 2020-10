Venda de carros eletrificados supera Diesel pela primeira vez

By Guilherme André on 29 Outubro, 2020

De acordo com os dados fornecidos pela Jato Dinamics, setembro de 2020 foi um mês importante para a indústria automóvel. De facto, foi a primeira vez que os veículos eletrificados registaram um maior número de vendas face aos Diesel. Passando para números, foram vendidos 327 800 veículos eletrificados, o que representa não só um recorde de percentagem de mercado (25%), mas também de volume. Isto porque, foi a primeira vez que a marca de 300 mil unidades vendidas foi superada. Estes números positivos dos veículos com energia elétrica é ainda mais impressionante quando percebemos que, quando comparado com setembro de 2019, o crescimento é de 139%.

Quanto ao Diesel, a linha é claramente descendente. Em setembro de 2020 registou-se o pior resultado dos últimos anos com 24,8% de percentagem de mercado. A título de comparação há 10 anos os veículos Diesel representavam 50% do mercado. “A mudança de combustão para eletrificação está finalmente a acontecer. Apesar destes números serem apoiados pelas políticas e incentivos governamentais, os consumidores estão prontos para adotar estas novas tecnologias”, refere Felipe Munoz, Analista da Jato Dynamics.

Ao analisar o número de vendas pelo tipo de propulsão elétrica, percebemos que existe cada vez mais diversidade, porém, com os SUV em destaque. No que diz respeito a híbridos/mild hybrid, é o Toyota Corolla o mais vendido (15 093 unidades), seguido do Ford Puma (12 251 unidades) e Toyota C-HR (11 991 unidades). Já nos híbridos plug-in o top 3 tem três marcas completamente diferentes e todas premium: Mercedes-Benz Classe A (4782 unidades), Volvo XC40 (4036 unidades) e Audi Q5 (2998 unidades). Passando para os elétricos a liderança continua nas mãos do Tesla Model 3 (15 702 unidades), que é também o veículo eletrificado mais vendido, seguido pelo Renault Zoe (11 023 unidades) e pelo recém-lançado Volkswagen ID.3 (7897 unidades).

Fonte: Jato Dynamics

