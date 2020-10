Versão “beta” da condução 100% autónoma nos Tesla já está a ser utilizada

By Guilherme André on 23 Outubro, 2020

A Tesla anunciou recentemente que ia lançar em alguns veículos uma versão “beta”, ou seja, de teste, do sistema de condução 100% autónoma. A atualização “over-the-air” já chegou a alguns utilizadores que se apressaram a fazer vídeos a utilizá-lo. Não temos informação de como foi feita a seleção dos condutores a quem esta versão foi disponibilizada, mas o que é certo é que nem todos os utilizadores receberam a atualização.

Para já ainda são testes recentes e não há quilómetros suficientes para tirar conclusões sobre esta tecnologia. Porém, o CEO da Tesla, Elon Musk, afirma que o “Full Self-Driving Technology” (FSD) tem potencial para ser muito melhor do que o atual Autopilot. Contudo, também alerta de que é necessário apenas alguns problemas ligeiros para as coisas correrem bastante mal. De um modo geral faz todo o sentido esta medida de lançar a versão “beta” a um pequeno grupo de pessoas para testar numa utilização real. Confira isto no vídeo em baixo.

Fonte: Tesla Raj

