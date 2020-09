Visionário transforma Ford F-150 numa Tesla Cybertruck

By Guilherme André on 8 Setembro, 2020

A Stark Solutions, uma empresa bósnia, fartou-se de esperar pela chegada da Tesla Cybertruck. Para tal, criou uma das réplicas mais perto da realidade que já vimos até agora. Não deixa de ser interessante que tenham recorrido a uma Ford F-150 que, depois de um longo e demorado trabalho, ficou parecida com a Tesla Cybertruck.

Perante esta base, sabemos que não é elétrica, mas é mais uma prova que o design inovador da pick-up está a ter fãs em todo o mundo. “Toda a gente olha e metade delas pensam que construímos um tanque porque não sabem o que é uma Cybertruck. Uma rapariga até parou e perguntou se era aqui que produziam a Tesla Cybertruck”, referiu o líder do projeto.

