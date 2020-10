Vlogger russo faz vídeo a deita fogo a Mercedes-AMG GT 63 S e torna-se viral

By Guilherme André on 26 Outubro, 2020

O Mercedes-AMG GT 63 S é um dos melhores desportivos de quatro portas da atualidade. No entanto, parece que nem toda a gente partilha da mesma opinião. É o caso de Mikhail Litvin, um vlogger russo que decidiu deitar fogo ao seu, mas há uma explicação. Mais do que uma simples ação para ganhar seguidores, Litvin revela que tem tido batalhas constantes com a Mercedes desde que comprou o carro. Alegadamente o coupé de quatro portas tem avariado com bastante regularidade e o concessionário não fez nada para resolver a situação. Contudo, nunca saberemos se estas acusações são, de facto, verdade.

Perante esta situação, o jovem decidiu mandar “uma mensagem” ao fabricante alemão e, depois de parar o veículo no meio de um campo de relva, decidiu deitar fogo ao AMG GT 63 S. Para quem é fã da marca e do carro estas imagens do vídeo em baixo são, no mínimo, dramáticas. Ironicamente o jovem é visto a sair do local num ZAZ, um veículo produzido na Rússia, que apenas arrancou de empurrão. Desde o upload no Youtube, o vídeo já foi visto por mais de 8 milhões de pessoas, ou seja, o vlogger também está a recolher os frutos desta ação radical.

