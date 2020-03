Volkswagen acredita que mercado pode recuperar no Verão

By José Manuel Costa on 26 Março, 2020

A casa alemã acredita que o mercado pode recuperar no Verão, depois da violenta bofetada dada pelo Coronavírus.

Em declarações ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, Juergen Stackmann, responsável pelas vendas e pelo marketing da Volkswagen, disse que “assumimos que a Alemanha vai voltar ao normal neste Verão.” Segundo este responsável, o vírus não vai desaparecer rapidamente, mas sustentou que “a imobilização não pode durar mais que a chegada ao Verão. A sociedade e a economia não podem suportar isso! Tenos de aprender a viver com o vírus!”

O mercado chinês já está quase em plena produção e isso é um sinal para os Europeus. Preparando isso, a VW está a tomar medidas para que os colaboradores nas fábricas mantenham distância entre eles, mesmo que isso represente um atraso na cadeia de produção, com o trabalho a ser feito com máscaras e luvas além de desinfeção regular de cada turno.

Para este responsável, esta crise do SARS Cov.2 ofereceu lições valiosas, como o reforço do investimento no e-commerce. Por isso a VW já está a lançar algumas iniciativas neste particular e vai começar a acelerar este tipo de comércio.

