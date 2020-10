Volkswagen atualiza Arteon e inova com carroçaria shooting brake

By João Isaac on 29 Outubro, 2020







A Volkswagen prepara-se para lançar, ainda em 2020, o novo Arteon. Pela primeira vez vai estar disponível numa inédita carroçaria shooting brake e vai igualmente contar com uma versão híbrida plug-in e outra desportiva R. Na fase de lançamento, o atualizado Arteon vai estar disponível associado a dois níveis de equipamento, Elegance e R-Line, bem como com dois motores 2.0 TDI, com 150 ou 200 cavalos.

Novidade absoluta é a introdução da versão eHybrid de 218 cavalos. Este Arteon híbrido plug-in é assim o responsável por eletrificar a gama do modelo alemão, com a marca a prometer uma autonomia elétrica mais do que suficiente para responder às necessidades médias diárias. Já o Arteon R tem outras prioridades, recorrendo para isso a um motor a gasolina com 320 cavalos e tração integral com controlo seletivo do binário, repartindo-o, de forma variável e consoante a necessidade, não só entre os eixos, como também entre ambas as rodas traseiras.

Para além destes motores, a gama Arteon incluirá também duas outras motorizações TSI com 150 ou 280 cavalos. O motor TDI de 200 cavalos passa igualmente a utilizar a tecnologia Twin Dosing de duplo catalisador de redução seletivo com injeção de AdBlue, algo que até agora só estava disponível nos motores Diesel de até 150 cavalos.

Os preços dos novos Arteon, nesta primeira fase de comercialização, variam entre os 51 300 euros do 2.0 TDI 150 DSG Elegance e os 55 722 euros do 2.0 TDI 200 DSG R-Line. Relativamente à carroçaria shooting brake, as mesmas versões posicionam os preços entre os 52 369 e os 56 550 euros.

