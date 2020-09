Volkswagen Caddy California, o furgão para passeios de fim-de-semana

By Guilherme André on 7 Setembro, 2020















A Volkswagen decidiu criar um segundo modelo California para quem procura um veículo para fazer caravanismo. Contudo, desta vez, recorreram ao furgão Caddy e criaram uma “mini” casa para quem quer um fim-de-semana diferente. De um modo geral mede sensivelmente o mesmo do que um Golf, mas está equipado com uma cama de casal e um espaço para quem quiser cozinhar, basta operar uma espécie de gaveta.

Na lista de opcionais, os clientes podem escolher um teto panorâmico de grandes dimensões para que durma a ver as estrelas. Para além disso, há ainda uma tenda opcional que fica acoplada à traseira do furgão para quem pretende levar mais duas pessoas. Para já ainda só está disponível na carroçaria normal da Caddy, mas num futuro próximo deve surgir na versão com maior distância entre eixos.

