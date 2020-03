Volkswagen e Figo fazem parceria que leva portugueses ao Euro 2020

By José Manuel Costa on 6 Março, 2020













A iniciativa chama-se “A Volkswagen leva-te ao Euro”, tem como embaixador o ex-jogador Luís Figo e vai percorrer o país oferecendo a oportunidade de alguns adeptos irem apoia a seleção nacional ao Euro 2020.

O mecanismo é muito simples: a iniciativa vai passar por nove concessionários de 7 de março a 23 de maio, onde os concorrentes vão participar em alguns desafios de futebol para conseguirem bilhetes para o Euro 2020.

Tudo decorre num circuito de futebol onde se vão acumulando pontos á medida que são completados desafios de Precisão e Fintas. Há ainda um jogo que simulará a energia gasta por um Volkswagen ID3 até Wenbley, o palco para a final do Euro 2020. Cumpridos os desafios, o participante recebe um cartão com a sua foto e os resultados.

Os vencedores de cada ação realizada no concessionário, ganha bilhetes duplos para o jogo Portugal – França, o mesmo acontecendo com a dupla vencedora do desafio “O caminho do ID.3 para Wembley”. Os restantes vão ter oportunidade de disputar um jogo de futebol com antigos internacionais portugueses que contará com a presença de olheiros da Academia Figo.

Programa do “Roadshow” – “Volkswagen leva-te ao Euro”

Soauto Expo – Lisboa: 7 de março

Soauto Rolporto – Porto: 21 de março

Jap – Faro: 28 de março

M. & Costas – Guimarães: 4 de abril

Lubrigaz – Leiria: 18 de abril

Gavis – Viseu: 25 de abril

Autovia – Leça da Palmeira: 9 de maio

Caetano Drive – Setúbal: 16 de maio

Santogal – Alfragide: 23 de maio

