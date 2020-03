Volkswagen eletrificou o “pão de forma” com um motor elétrico de 83 CV

By José Manuel Costa on 20 Março, 2020

























Esta a tornar-se uma tendência eletrificar carros clássicos como sucede com este Type 2 Samba (o conhecido “Pão de forma”) agora… elétrico.

A divisão de clássicos da Volkswagen e o especialista alemão de clássicos eletrificados, eClassics, construíram este e-Bulli, um “pão de forma” de 1966, equipado com um motor elétrico vindo do VW eUp.

Recordamos que este não é o primeiro VW clássico a receber eletrificação, já que a Greenfell, empresa britânica de restauração de VW clássicos, eletrificou um Carocha com o mesmo motor do e-Up e é comercializado pela eClassics por valores perto dos 100 mil euros.

O e-Bulli tem 83 CV e torna-se, assim, no Type 2 mais potente de sempre! Tem uma caixa de velocidades de uma única marcha e a velocidade máxima está limitada aos 130 km/h. A bateria de 45 kWh de iões de lítio está localizada no meio do chassis para otimizar a distribuição de pesos, pode recuperar 80%da carga total em 40 minutos e a autonomia é de 200 km.

O chassis recebeu mudanças para melhorar a utilização do e-Bulli: amortecedores e molas são novos, os sub chassis são diferentes e os travões passam a ser de disco. As alterações no exterior são mínimas (há faróis LED e um indicador de carga na traseira). Já no interior, há mais modernização como um comando da caixa moderna, botão de ignição, novos bancos e madeira moderna. Tem um painel de instrumentos tecnológico, mas com aspeto retro, tendo ligação a smartphones.

Este “pão de forma” eletrificado não é um protótipo ou um modelo único: a eClassics vai produzi-lo e vendê-lo na Alemanha por 64.900 euros.

