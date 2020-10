Volkswagen encomenda mais de 2 mil robots para a produção de elétricos

By Guilherme André on 19 Outubro, 2020

A Volkswagen anunciou a encomenda de 2200 novos robots para a produção de carros elétricos. Estas novas máquinas vão ser utilizadas nas fábricas de Emden e Hanover, Alemanha e Chattanooga, Estados Unidos da América. Este grande investimento é visto como “necessário”. Todas elas vão ser utilizadas para a produção do novo ID.4, a partir de 2022, mas também para o ID.Buzz, igualmente em 2022.

“Em Emden e Chattanooga estamos a desenvolver duas das mais avançadas instalações de produção de automóveis para a transformação da e-mobilidade. Estamos a investir nas mais recentes tecnologias como a digitalização e automatização para esse propósito, mesmo na situação atual”, podemos ler em comunicado. De facto, de acordo com a própria marca, estas três instalações vão custar “vários biliões de euros”.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI