Volkswagen Golf GTI e elétrico ID.3 frente a frente em drag race

By Guilherme André on 5 Novembro, 2020

A Volkswagen é uma das marcas que nos tem presenciado com a manutenção da tradição, mas por outro lado inovar no mundo dos elétricos. Falamos da oitava geração do Golf que é, na Europa, o modelo mais vendido em 2020. A este nome acrescentamos uma sigla que está, igualmente, na oitava geração: GTI. Quando em conjunto representam um dos “hot hatch” mais antigos do mercado e, nesta geração, o mais avançado de sempre. Por outro lado, lançaram o elétrico ID.3, o primeiro da investida 100% eletrificada. Ambos pertencem ao segmento de compactos, mas mudam o tipo de motorização: enquanto um é desportivo com motor a combustão pura, do outro encontramos um propulsor elétrico. A Volkswagen Espanha conseguiu juntar os dois em teste e decidiu realizar uma drag race.

Apesar do vídeo ter um desfecho que pode gerar alguma discórdia, foi interessante perceber que têm características diferentes. Enquanto no arranque a entrega de binário instantânea no elétrico ajudou a ganhar vantagem face ao Golf GTI, a maior potência do desportivo a combustão ajudou a atenuar as diferenças impostas no começo. Com isto ambos terminaram lado a lado sem que ninguém saísse “chateado. Uma pista maior daria a vitória ao Golf GTI? Pela recuperação diríamos que sim.

