Volkswagen Golf GTI TCR apanhado em testes

By Guilherme André on 18 Setembro, 2020

Com a oitava geração do Golf já bem presente nos mercados europeus, a Volkswagen está na fase de desenvolvimento das variantes mais desportivas. Se em 2020 já assistimos à revelação dos GTI, GTD e GTE, a marca alemã prepara-se para lançar mais variantes focadas na performance. É o caso do GTI TCR que segundo o esperado deve ser uma variante permanente da gama, ao invés de uma edição limitada como foi o caso na sétima geração do hatchback.

Para já ainda não existem confirmações, porém, é esperado que tenha um aumento de potência. Os rumores indicam mais 10 cv face ao TCR anterior, ou seja, de 290 para 300 cv. Caso mantenha os pergaminhos da geração anterior, o TCR vai também garantir uma nova afinação de suspensão focada na dinâmica de condução, bem como travagem e aerodinâmica melhorada. Este pode muito bem tornar-se um sério rival para o recém revelado BMW 128ti.

Foto: reprodução

