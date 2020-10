Volkswagen Golf GTI tem acidente a 240 km/h que podia ter sido pior

By Guilherme André on 2 Outubro, 2020

Começamos por dizer que este vídeo foi filmado numa Autobahn na Alemanha e, por isso, o condutor não se encontrava em excesso de velocidade. É do domínio comum que em vários espaços destas estradas não existe limite de velocidade. No entanto, isso também aumenta o risco de acidente devido às velocidades praticadas. No vídeo em baixo podemos ver um Volkswagen Golf GTI a atingir 240 km/h, mas a sofrer um acidente.

Desde o início que vemos o condutor a manter-se na faixa da esquerda a alta velocidade, até que um Skoda Rapid decide passar da faixa do meio para a da esquerda. De um modo geral, estavam reunidos os ingredientes necessários para um verdadeiro desastre, porém, temos de dar mérito ao condutor pelos reflexos e controlo do carro. De facto, conseguiu evitar o pior e ambos conseguiram sair da situação sem grandes estragos.

